Topless, Rafa Kalimann esconde apenas necessário com buquê de flores

Apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann surge cobrindo parte de cima exposta com flores e deixa internautas malucos

Nesta terça-feira, 4, a apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann (30) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a modelo compartilhou uma foto onde aparece fazendo topless, cobrindo sua nudez apenas com um buquê de flores roxas.

“Eu amo essa intensidade”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil. A influenciadora também completou a legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram com um coração roxo. Em seus stories, Rafa compartilhou mostrando as flores, com a frase: “Trabalhando, quando de repente”.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a perfeição da musa. “Gata”, comentou a apresentadora Luciana Gimenez. “Meu Deus! Linda demais e que buquê!”, exaltou uma outra seguidora. “Que mulher, meus amigos! Que mulher”, exclamou uma outra internauta. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, corações de todas as cores possíveis e palminhas, enviados para enaltecer a beleza de Rafa Kalimann.

Veja a publicação da apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann fazendo topless e escondendo com buquê de flores apenas o necessário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)



José Loreto manda recado para a ex-namorada, Rafa Kalimann

O ator José Loreto surpreendeu os fãs ao mandar uma mensagem no dia do aniversário da ex-namorada, a influencer e ex-BBB Rafa Kalimann, no domingo, 2. A morena completou 30 anos de vida e ele deixou a data passar em branco.

Mesmo separados, Loreto fez questão de parabenizar Rafa. Nos Stories do Instagram, ele mostrou uma dela tomando um café e fez seus desejos de alegria. “Parabéns trintona que seu sorriso se alastre por onde você for luz na caminhada hoje e sempre. Felicidades”, disse ele.

Vale lembrar que José Loreto e Rafa Kalimann ficaram frente a frente após a separação durante uma gravação do programa Domingão com Huck, da Globo. No palco, o ator falou de sua surpresa com o reencontro deles. “Desconcertante ver a Rafa aqui", declarou.

