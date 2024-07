Tony Ramos encanta ao trocar carinhos com a esposa em volta aos palcos

Após cirurgias na cabeça, Tony Ramos encanta ao surgir com a esposa, Lidiane Barbosa, ao voltar para peça de teatro com Denise Fraga

O ator Tony Ramos retornou aos palcos ao lado de Denise Fraga na peça 'O Que Só Sabemos Juntos' nesta sexta-feira, 12, após ter passado por cirurgias na cabeça nos últimos meses. No teatro Tuca, em São Paulo, ele fez o trabalho e encantou ao aparecer com a esposa, Lidiane Barbosa, no local.

Muito simpático, o casal posou para os fotógrafos e mostrou todo seu amor ao trocarem carícias e olhares apaixonados. Casados há 58 anos, os pombinhos provaram que foram feitos um para o outro ao se abraçarem e beijarem na entrada.

Para o evento especial, a esposa de Tony Ramos apostou em um conjuntinho azul-escuro com botões dourados e sapatos pretos. Cheia de elegância, Lidiane Barbosa esbanjou beleza com muita classe na aparição do ator no teatro após o susto que tomou ao encontrá-lo desacordado na casa onde moram.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, o famoso revelou que a mulher foi quem o encontrou desacordado no quarto. "Quando comecei a me demorar para sair para a filmagem, ela subiu até o quarto e me encontrou desfalecido, entregue, desmaiado", declarou o artista.

"Eu não me lembro de nada do que aconteceu. Quando acordei, já no hospital, depois das duas cirurgias, a Lidiane me contou o que tinha acontecido, levei um susto e pedi para ler as notícias que tinham saído sobre o meu caso. Eu tô repetindo tudo o que a minha mulher me contou, eu mesmo só me lembro do que aconteceu quando acordei na UTI, depois de o pior já ter passado", relembrou Tony Ramos.

Veja as fotos de Tony Ramos com a esposa:

Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News

Denise Fraga mostra ensaio com Tony Ramos:

O que Tony Ramos falou no Fantástico?

Durante a entrevista no Fantástico, Tony Ramos negou que tenha sentido medo de morrer. "Não, mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Esse homem é um homem de força", afirmou ele. Inclusive, ele negou que tenha sofrido um impacto na cabeça nos últimos meses, o que explicaria o hematoma. "Nada importante sob esse aspecto", afirmou.

Ele passou mal em casa e foi levado de ambulância ao hospital. "Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou e me levou", afirmou ele, que estava sentindo dores de cabeça nos dias anteriores. "Eu achava que vinha com algum problema de coluna me pressionando, daí aquela dor", relembrou.

O artista disse: "Eu não me vejo em nenhum pedestal, sou grato a vida, agora mais do que nunca. Eu não me transformarei e não me transformei em outra pessoa. Aquela pessoa empática, tolerante, não preconceituoso, a favor de cada manifestação de cada ser humano, este homem não vai mudar. Sempre imaginei ser um homem justo, principalmente democrata, um homem que acredita na ciência, que acredita no próximo até provem o contrário".

Ele ainda comentou que está muito bem e sem sequelas. "Vitalidade absoluta. Ainda na UTI da segunda vez, eu comecei, em silêncio, a repetir a peça de teatro e repetir sem errar nenhuma vírgula. Eu fiquei feliz, epa, fiz inteira", relembrou.

Por fim, o ator Tony Ramos agradeceu pela torcida dos fãs e amigos pela sua recuperação. "Obrigado companheiros queridos com tantas manifestações que ainda não pude agradecer, mas faço agora. Tive agora de uma forma muito incisiva [noção sobre o carinho dos fãs nas redes sociais], as mensagens que chegavam, com as pessoas que entravam para dar um medicamento, tirar a pressão: 'que bom que o senhor está bem e está no meu grupo de orações'", comentou.