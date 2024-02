Toninho Tornado lota teatros após 'calabreso' no BBB: 'Graças à Deus'

Ao lado de Netto Tomaz, Toninho Tornado celebra sucesso de seu show de Stand Up Comedy, que terá apresentação em São Paulo, após repercussão no BBB 24

A repercussão do termo "calabreso" no BBB 24 continua rendendo frutos para o humorista Toninho Tornado. Ao lado do comediante Netto Tomaz, ele afirma estar com os teatros lotados com espectadores para assistir ao seu show de Stand Up Comedy.

"Teatro lotado, graças à Deus", conta o humorista, em entrevista à CONTIGO!. Ao lado do parceiro, Toninho Tornado fará uma apresentação em São Paulo na quinta-feira, dia 29 de fevereiro, na Arena Tatuapé, às 21h.

O espetáculo, intitulado Na Pegada da Comédia, ainda tem ingressos disponíveis e os preços variam entre R$ 35 e R$ 120 —sendo as opções mais caras destinadas aos camarotes do local em que o evento irá acontecer.

Ainda na conversa, o artista diz que costuma incorporar os personagens que faz, assim, o trabalho fica mais fluído e o público mais imerso. "Parece que você fica mais apetitoso para fazer ele. Por exemplo, eu faço o Quico africano. Como faço também o Seu Calimbra, que é o bêbado", conta.

Netto Tomaz, parceiro de Toninho Tornado, também completa a explicação do artista. "No meu caso, o Dorival que eu faço, me dá a oportunidade de sair do óbvio. Eu tenho a liberdade poética para fazer outras coisas no meio do personagem, então consigo tirar bastante piada da pessoa, da situação."

Toninho Tornado voltou a ser assunto na web após Davi (21) usar o termo "calabreso" durante uma discussão no BBB 24. A palavra, usada pelo humorista como um apelido carinhoso em suas brincadeiras, repercutiu na casa mais vigiada do Brasil, após ter sido relacionada à gordofobia.

"Calabreso é um jeito carinhoso que eu 'ataco' o pessoal na rua, se não eu não consigo fazer a brincadeira", explica o artista. "Em cinco segundos, o Davi causou lá no BBB. Eu não entendi esse pensamento deles. Linguiça, gordura, calabreso? Não... Linguiço, toscano, calabreso é tudo da mesma família [risos]."

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE TONINHO TORNADO: