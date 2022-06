Tom Mann, do 'The X Factor', lamenta morte repentina da noiva no dia do casamento: "O amor da minha vida"

Tom Mann, da banda Stereo Kicks, fez post emocionante sobre a morte repentina da noiva, Danielle Hampson, em seu Instagram

Publicado em 21/06/2022

O cantor Tom Mann (28), da banda Stereo Kicks, criada no The X Factor, usou seu Instagram, na manhã da última segunda-feira, 20, para fazer um relato emocionante sobre a noiva, Danielle Hampson (34).

O astro informou aos fãs, amigos e seguidores em sua conta no Instagram, que a sua noiva e mãe de seu filho, Bowie, de oito meses, morreu repentinamente no dia em que se casariam. O compositor afirma estar 'completamente quebrado' com a trágica perda da companheira.

O artista compartilhou uma carta aberta comovente, revelando que o amor de sua vida faleceu na madrugada do último sábado, 18, dia em que eles se casariam oficialmente.

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas minha querida Dani – minha melhor amiga, meu tudo e muito mais, o amor da minha vida – morreu na madrugada de sábado, 18 de junho. O que deveria ser o dia mais feliz de nossas vidas terminou em desgosto irreversível. Eu sinto como se tivesse chorado um oceano. Nós nunca chegamos ao altar, ou conseguimos dizer nossos votos, ou dançar nossa primeira dança, mas eu sei que você sabe que você era meu mundo inteiro e a melhor coisa que já aconteceu. Vou usar este anel que eu deveria usar como sinal do meu amor incondicional por você. Estou completamente destruído tentando processar isso e, honestamente, não sei para onde ir a partir daqui, mas sei que preciso usar toda a força que puder por causa do nosso menino", começou ele.

O casal tinha acabado de retornar das férias, passadas na Sardenha, uma Ilha Italiana, no mês passado. E, aparentemente, Danielle Hampson não sofria de nenhum problema de saúde conhecido, tanto que a causa de sua morte ainda é desconhecida.

Mesmo relatando a terrível dor de perder seu amor, ele afirmou permanecer forte pelo bem de seu filho: "Não chegarei aos pés da mãe que você foi, mas prometo que farei de tudo para criar Bowie do jeito que sempre quisemos. Eu prometo que você vai saber o quão incrível sua mamãe era. Eu prometo deixá-lo muito orgulhoso. A pessoa mais bonita por dentro e por fora. A alma mais incrível. Perdemos uma pessoa tão especial e tenho certeza que estamos prestes a ver uma abundante manifestação de amor que reflete isso. Vou tentar encontrar paz nas mensagens e comentários de vocês, mas agora estou de luto e ficarei por muito, muito tempo", ainda postou ele, que usou uma foto de Dani com Bowie em preto e branco para ilustrar o post. Minha querida Dani, a luz mais brilhante em qualquer sala, meu mundo não é nada além de escuridão sem você. Eu vou sentir sua falta para sempre", escreveu ele.

