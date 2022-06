Tom Mann, do The X Factor, faz memorial para a noiva, que morreu no dia do casamento deles

Tom Mann, que participou do reality show 'The X Factor' com a boyband Stereo Kicks, reuniu pessoas próximas e familiares em cerimônia especial

Tom Mann (28), cantor que participou do The X Factor, fez uma cerimônia ao ar livre em memória da noiva, Danielle Hampson, que faleceu no último sábado, 18, data do casamento deles.

Um amigo próximo ao cantor encantou ao mostrar amigos e familiares fazendo um piquenique em um parque no Reino Unido: "Hoje foi pela nossa Dani", escreveu ele.

O artista, da boyband Stereo Kicks, ainda postou uma foto dando um beijo na amada e escreveu: "Sinceramente, não há palavras para descrever o quanto eu sinto sua falta, Dan. Para todo o sempre", declarou ele.

O músico anunciou a morte repentina da noiva, com quem teve um filho, Bowie, de 8 meses, com uma carta aberta emocionante em seu Instagram. No texto, o compositor afirmou estar "completamente quebrado" com a trágica perda da companheira. Até o momento, a causa da morte não foi revelada.

