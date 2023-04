Tom Cavalcante revela planos para 2023 e entrega viagem inusitada: 'Ficar mais leve'

Em entrevista à CARAS Brasil, o humorista Tom Cavalcante ainda falou sobre novo projeto para o Globoplay

O humorista Tom Cavalcante (61) afirma que viajar é uma das atividades que o ajuda a criar e também a deixar "a cabeça mais leve", como contou em conversa com a CARAS Brasil. Com o ano de 2023 cheio de novos projetos, personagens e uma agenda lotada, ele já decidiu seu próximo destino, que pode ser considerado bastante inusitado.

"Meu projeto agora é conhecer o Alasca, quero viajar um pouco. Meu público me dá esse privilégio e com esse retorno eu aproveito e viajo. Vai ser muito bom para a minha cabeça ficar mais leve", afirmou Tom Cavalcante, que agora está nos teatros, fazendo apresentações pelo Brasil, com o espetáculo Stand-up intitulado Tom tá On.

O artista comenta que o processo de retomada ao teatro, após a pandemia de Covid-19, foi bastante trabalhoso e que ele precisou quebrar a cabeça para entender quais mudanças precisaria para o espetáculo, que voltou ano passado. "Estamos aplicando no palco a interatividade mais e mais com o público. As pessoas se sentiram tão isoladas do mundo naquele instante, que surgiu esse lado."

"Faço do meu espetáculo um grande diálogo, apesar de ser um Stand-up", completa ele. "É uma revisão de toda a história política dos últimos anos do país, para rir de verdade de todos os políticos, Lula e Bolsonaro, sem bandeiras. Depois vamos aos cantores e uma variedade de situações", acrescenta, sobre o espetáculo.

Além da peça, ele também está ansioso para a estreia do humorístico Os Parças, que chega ao Globoplay, plataforma de streaming da Globo, no mês de maio. Ao lado de Whindersson Nunes, Jojo Todynho, Bruno De Luca e Tirullipa ele remete ao clássico Os Trapalhões com uma comédia digna dos filmes de Charles Chaplin.

"Trazemos uma linguagem que registra quem são esses caras atrapalhados e remonta um pouco a história dos Trapalhões. Estamos fazendo pastelão, humor de Chaplin, de Casseta e Planeta... Passa por tudo isso", completa ele.

