Tolerância zero! Leo Santana endossou queixas da esposa ao mandar retirar fã do palco

Por que Leo Santana mandou retirar fã do palco? Cantor decidiu apoiar a esposa após falta de noção

A revolta do cantor Leo Santana em um show realizado neste final de semana pegou os fãs de surpresa. Isso porque muitos seguidores não esperavam que ele pudesse reagir com tamanho vigor após uma fã ter uma atitude inesperada no palco.

O cantor teve a atitude drástica porque decidiu apoiar Lore Improta, sua esposa. Em várias entrevistas recentes, a dançarina tem deixado claro que está muito incomodada com o comportamento de algumas fãs com seu marido.

Recentemente, ao participar do Vênus Podcast, a loira inclusive lembrou que não consegue entender a reação de algumas fãs, já que os dois formam um casal público. "Eu estava conversando com ele, inclusive, essa semana, em uma roda de amigos e falei: ‘Leo, não é sobre ciúmes, é sobre a questão do respeito. Eu sou sua mulher e estou do seu lado, isso precisa respeitado'", começou ela.

"'Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto, você é lindo mesmo e que massa que ela queira uma foto contigo. Pra mim não é o problema e ele falou: ‘É, eu sei’’’, disse ela durante a entrevista.

Na ocasião, ela inclusive disse que passou por uma situação inacreditável ao lado do marido."A gente estava viajando e tinha umas mulheres no hotel, bebendo, ai eu passei com ele, meu pai, minha assessora e minha filha, ai elas gritaram o nome dele, o que é normal, mas uma delas levantou muito alterada, bêbada e disparou venha pra cá, seu lindo, maravilhoso, gostoso e não sei o que’.. Cara, me subiu um ódio".

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o baiano abriu o jogo sobre sua intimidade com a esposa e disse que os dois tem conseguido evitar crises de ciúme. "Temos uma relação muito bacana e saudável e sabemos que os comentários sempre vão existir tanto positivos como negativos, inclusive alguns com maldade, mas a gente lida muito bem com isso, confiamos muito um no outro e nos amamos muito e assim seguimos", declarou.

POR QUE LEO SANTANA REAGIU EM SHOW?

Foi após o posicionamento da esposa que Leo Santana decidiu interromper um momento protagonizado por uma fã em um show realizado neste final de semana . "Parou, aí já é falta de respeito. Eu sou casado, respeita minha esposa por favor", disse ele.

Veja: