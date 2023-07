Toguro dá entrada em hospital após fortes dores; comunicado preocupa fãs

Toguro dá entrada em hospital; ele foi atendido às pressas e aguarda exames

Muito querido pelo mundo fitness, o influenciador Toguro preocupou os fãs ao ser internado na madrugada desta quarta-feira (5) com fortes dores. A informação foi revelada pelo perfil oficial do rapaz nas redes sociais.

Com mais de 7 milhões de pessoas, ele foi atendido em um hospital em São Paulo, medicado e internado. Em uma foto publicada em seu perfil, ele aparece deitado na cama do hospital. A menagem apenas esclarece que ele está com uma infecção, mas não revela detalhes do que aconteceu.

“Nota: Toguro deu entrada no hospital são Camilo, com fortes dores, fizeram diversos exames e foi constatado uma bactéria. Está internado e tomando medicamento, esperamos a evolução”, diz o comunicado.

Nos comentários, fãs se mostraram preocupados com a condição de Toguro, que é muito popular também entre os famosos. "Precisarem de algo, já sabem! Melhor irmão, Deus com nós", comentou o também influenciador Felipe Franco. "Tá cheio de verificados aqui nos comentários pra dar forças ao Togu", comentou outro. "Deus está com você irmão, tudo vai da certo", escreveu outro também impressionado com o drama.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por toguro (@toguro)

Ele passou um perrengue no Catar

influenciador Toguro (29) acabou passando por um perrengue e tanto no Catar. Indo presenciar um jogo da Copa do Mundo, ele foi impedido de entrar no estádio por estar usando uma pulseira com as cores da bandeira LGBTQIA+.

Em seu perfil oficial no Twitter, Toguro publicou um vídeo de um funcionário do estádio pedindo para que ele retire a pulseira. Se não o fizesse, não poderia entrar para assistir o jogo de futebol. Então, ele deu a peça para o funcionário.

Quem estava gravando, decidiu comentar a situação polêmica que estava sendo vista: “Os caras estão mandando o Toguro tirar a pulseira”, exclamou. Logo depois, ele explicou que tudo isso era “culpa da Fifa”.