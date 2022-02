Titi Müller faz desabafo nas redes e web aponta indireta para o ex-marido Tomás Bertoni: "Clã golpista"

A apresentadora Titi Müller foi casada com Tomás Bertoni, integrante da banda Scalene e filho de Torquato Jardim

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 08h24

Na noite desta quinta-feira, 10, a apresentadora Titi Müller (35) fez um desabafo nas redes sociais, e apontou indireta para seu ex-marido Tomás Bertoni, integrante da banda Scalene e filho do ex-Ministro da Justiça, Torquato Jardim.

Em seu desabafo, Titi falou sobre expor situações específicas e mencionou um acontecimento anterior, que a web acredita ter sido o "exposed" de Gustavo Bertoni, ex-cunhado da apresentadora. Quando na época, diversas mulheres relataram situações de assédio com Gustavo.

"Olha, a vontade que eu tenho é fazer um exposed que deixaria o anterior no chinelo e integrante na cadeia. Maaas né, infelizmente tenho que lidar com o fato que vou ter que conviver com essa criatura e com o clã golpista de onde surgiu pelo resto da vida, então é isso", escreveu Titi.

A apresentadora continuou: "E hoje entendo 100% a outra coitada que precisou se expor aqui pra se fazer ouvir. É o único jeito de lidar com esse tipo de gente. Só não digo que filho de golpista não cai longe do pé porque tenho certeza que vou criar meu filho pra ser o oposto que essa gente", continuou.

Titi seguiu com o desabafo, e os fãs da apresentadora apontaram que ela estava falando sobre a mãe dos irmãos Bertoni: "Muito menos a mamain da banda que acha que é a Kardashian e todas as notícias sobre o fim do relacionamento são sobre ela. Nem o nome dele sai direito, quem dirá o dela. Menas, minha filha", escreveu.

Após o desabafo, internautas pediram mais detalhes e Titi não fez mais nenhuma publicação, apenas respondeu os seguidores.

Titi Müller faz desabafo nas redes e web aponta indireta para o ex-marido Tomás Bertoni:

Olha, a vontade que eu tenho é fazer um exposed que deixaria o anterior no chinelo. E integrante na cadeia. Maaaas né, infelizmente tenho que lidar com o fato de que vou ter que conviver com essa criatura com o clã golpista de onde surgiu pelo resto da vida, então é isso — titi müller (@titimuller) February 10, 2022

E hoje entendo 100% a outra coitada que precisou se expor aqui pra se fazer ouvir. É o único jeito de lidar com esse tipo de gente. Só não digo que filho de golpista não cai longe do pé pq tenho certeza que vou criar o meu filho pra ser o oposto do que é o essa gente. — titi müller (@titimuller) February 10, 2022

E pra bom fã meia fofoca basta. Até porque estou "autorizada" pelo sócio do cara fazer aquele Dracays bonito que ele merece, mas né, a manchete vai acabar sendo eu e não a banda irrelevante ou o pai ex-ministro do Temer que nem pra virar meme serviu — titi müller (@titimuller) February 10, 2022

Muito menos a mamain da banda que acha que é a Kardashian e todas as notícias sobre o fim do relacionamento são sobre ela. Nem o nome dele sai direito, quem dirá o dela. Menas, minha filha. — titi müller (@titimuller) February 10, 2022