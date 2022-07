Titi Müller é assaltada dentro de táxi em São Paulo e alerta fãs sobre golpe

Apresentadora Titi Müller conta que chegou a se machucar após ladrão levar seu celular e relata tentativa de golpe

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 09h04

A apresentadora Titi Müller (35) usou suas redes sociais para contar que sofreu um assalto em São Paulo.

A influenciadora digital revelou que estava dentro de um táxi, perto de sua casa na capital paulista, enquanto usava o celular, na noite de segunda-feira, 04. Um homem passou de bicicleta e puxou o aparelho de sua mão. Ela tentou reagir, mas não conseguiu impedir que ele levasse o telefone móvel.

"Fui assaltada aqui nas redondezas da minha casa. Virei estatística. Moro em uma região de São Paulo que eu não sei exatamente qual a estatística de roubo de celular, mas é surreal", começou falando nos Stories de seu Instagram.

A mãe de Benjamin (2) contou que no momento do assalto, estava com a janela do carro aberta e fazendo um Pix pelo celular: "Levei um misto de peteleco com tapa e soco. Era um cara numa bike que tava passando do lado, eu tava fazendo esse Pix e eu não desgrudei do telefone, então ele usou força pra pegar o meu telefone".

A famosa chegou a se machucar na parte superior da boca. "Chegou a machucar meu freio, saiu um pouco de sangue na hora, mas nada grave. Acho que nem vai ficar roxo, dói só quando passa a língua", afirmou.

Titi explicou que logo após o assalto conseguiu resolver os problemas para bloquear o celular. "Não vou ficar lamuriando as minhas perdas até porque tive o privilégio de poder resolver rápido. Fui bem amparada, meu namorado foi comigo até a loja da operadora, resolvi todas as questões de banco", disse ela, que lamentou ter perdido fotos do herdeiro e informações pessoais.

A apresentadora ainda alertou os seguidores ao contar que está sendo alvo de tentativas de golpe. "Estou recebendo uma ligação a cada cinco minutos da Irlanda falando que acharam o meu aparelho conectado a esta linha, que eu já consegui recuperar, e pedindo para digitar o número de desbloqueio de tela para que eu tenha acesso à localização do meu aparelho. Olha o golpe!!!", disparou. "São pessoas que estão tentando invadir meu aparelho. Muito provavelmente não vão conseguir, até porque já resolvi tudo com a operadora e fui ao banco", acrescentou.

Müller ainda contou que nunca tinha ouvido falar dessa fraude: "Dá um jeito de pegar um número da Irlanda e uma voz robótica ligar e falar: 'Tivemos acesso à localização do seu telefone. Para compartilhar com você, digite a senha de desbloqueio de tela'. A pessoa vai 'no automático', porque a coisa que ela mais quer é recuperar o aparelho, aí digita e perde todo o conteúdo ou tem vazado", pontuou Titi, que afirmou estar com a janela do táxi aberta porque a motorista estava sem máscara de proteção.

