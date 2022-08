Titi Müller abre o jogo e faz revelação sobre vida íntima: ''Tem que pelo menos ter tentado''

Apresentadora Titi Müller fala abertamente sobre intimidade e conta quais são seus requisitos para sair com alguém

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 12h04

A apresentadora Titi Müller (35) abriu o jogo sobre a intimidade e revelou qual seu único pré-requisito na hora da paquera.

Em entrevista ao quadro De Lado com Fefito, do Splash, a ex-MTV comentou que seleciona homens bem-resolvidos com sua própria sexualidade e brincou que só sai com caras que já tentaram fazer o "fio terra".

A famosa, que atualmente namora Gentil Nascimento, admitiu: "Sabe em perfil de aplicativo de namoro que colocam o que não quer? O meu único não é 'nunca tentou um fio-terra'".

Na sequência, ela explicou: "É uma régua moral muito importante para mim, porque significa que o cara é muito mal-resolvido com a masculinidade dele... Sabia que tem uma estatística que mil pênis por ano são decepados no Brasil por problemas que envolvem má-higiene? O cara não precisa gostar, mas tem que pelo menos já ter tentado, falado ou se explorado. Tem homem que não lava a bunda porque acha que vai virar gay se lavar".

Durante o papo, Titi ainda revelou já ter ficado com mulheres: "Nem todas as vezes foram tão boas, mas gostei, sim", afirmou.

Titi e Gentil assumiram o relacionamento publicamente no final de 2021. Vale lembrar que ela é mãe do pequeno Benjamin, fruto do relacionamento com Tomás Bertoni.

Confira a entrevista com Titi Müller:

Titi Müller tenta cortar o cabelo do filho em vídeo

Recentemente, Titi Müller surgiu tentando cortar o cabelo do filho. Porém, de acordo com o vídeo que ela postou em seu Instagram, parece que as coisas acabaram não sendo como o esperado. “Tutorial de corte de cabelo de bebê passarinho ao som de Caetano Veloso. Você vai precisar de: 1 tela, 1 tesoura, 1 bebê cansado, paciência e uns 18 anos até completar o corte. Deu super certo”, brincou.

