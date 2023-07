Ticiane Pinheiro toma atitude drástica envolvendo a criação da filha: "Fico ligada"

Ticiane Pinheiro toma atitude drástica; filha perdeu acesso irrestrito às redes sociais

A apresentadora Ticiane Pinheiro decidiu interferir e tomar uma decisão drástica na criação da filha, Rafaella Justus. Aos 13 anos, ela estava acessando conteúdos impróprios para a sua idade nas redes socais.

Preocupada com o futuro da menina, ela passou a ter controle total de seus acessos ao celular. "Comecei a ver conteúdos que não gostava e que não estavam nem agradando a ela", confessou para a 'Quem'.

No relato, ela disse que é muito consciente sobre a importância de ficar de olho no que ela consome.. "Fico muito ligada nessas coisas. Apareciam pessoas que ela não seguia ensinando algumas coisinhas que não gostava. Eram uns conteúdos tipo assim, ensinando como a pessoa se suicid4r", afirmou.

As duas então sentaram e decidiram o que fazer. "A gente tirou [o aplicativo]. Aí eu abri a conta dela no Instagram, porque sabia que ela só receberia no feed coisas de quem ela segue. E a conta dela no outro aplicativo fica logada no meu celular. Quando ela quer, ela faz [o conteúdo] no meu celular, porque daí ela não fica olhando o feed", destacou.

Ticiane Pinheiro disse que Rafa Justus foi super compreensiva. "E não é que ela não pode usar, ela pode, mas ela usa junto comigo. Aprendi é ser essa mãe leoa mesmo, sabe? E sou uma pessoa que, por mais que esteja trabalhando demais, vou me desdobrar para estar com elas".

