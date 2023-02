Ticiane Pinheiro surge agarradinha com o marido, Cesar Tralli: "Te amo"

A apresentadora Ticiane Pinheiro postou uma foto com o marido nas redes sociais e se declarou

Ticiane Pinheiro (46) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 14, para fazer uma declaração de amor para seu marido, o jornalista Cesar Tralli(52).

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, compartilhou uma foto em que aparece agarradinha com o amado, e aproveitou para comemorar o Valentine's Day, data semelhante ao Dia dos Namorados no Brasil.

"Happy Valentine's Day, my love! Porque o amor tem que ser comemorado sempre, em qualquer data e ocasião. Te Amo @cesartralli", declarou a artista, mãe de Rafaella Justus (13) e Manuella (3), na legenda da publicação.

O clique recebeu diversos elogios dos internautas. "Que lindos vocês", disse uma seguidora. "Felicidades sempre ao casal", desejou outra. "Casal exemplar! Deus abençoe sempre vocês!!", falou uma admiradora. "Casal lindo. Torço muito por vocês", comentou uma fã.

Confira a foto de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli:

Ticiane Pinheiro dança com as filhas

Recentemente, Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao surgir dançando ao lado das filhas. A apresentadora compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece dançando com a filha mais velha, Rafaella Justus, e a caçula, Manuella.

Na gravação, as três fizeram uma coreografia, e ela deixou registrado o ano de nascimento de cada uma: 1976, 2009 e 2019. "3 gerações em uma dancinha! Entramos na #trend", escreveu a artista na legenda da publicação.

