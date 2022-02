Ticiane Pinheiro se derrete ao compartilhar foto com a mãe e as filhas: ''Mulheres da minha vida''

Ticiane Pinheiro postou uma foto com a mãe, Helô Pinheiro, e as filhas, Rafaella Justus e Manuella

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 19h54

Ticiane Pinheiro(45) encantou os seguidores neste sábado. 5, ao compartilhar um clique ao lado das mulheres da família.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora surgiu ao lado da mãe, Helô Pinheiro (76), e das filhas, Rafaella Justus (12) e Manuella (2).

Na legenda da publicação, Ticiane se derreteu: "Com as mulheres da minha vida. Amor de mãe. Amor de filha", escreveu a esposa do jornalista César Tralli(51).

O clique recebeu vários elogios. "Que amor", disse uma seguidora. "Lindas demais", comentou outra. "Família linda. Que Deus abençoe vocês", falou mais uma. "Ser linda tá no sangue. Muito amor por essa família maravilhosa", escreveu ima fã.

Recentemente, a apresentadora da Record TV dividiu com os seguidores alguns registros de suas férias. Aproveitando o dia ensolarado, ela curtiu uma piscininha ao lado das filhas. "Família. Meu coração transborda de amor", disse ela.

Confira a foto de Ticiane com a mãe e as filhas: