Ticiane Pinheiro revela que corta cabelo da filha, Rafa Justus: "Só confia em mim"

A apresentadora Ticiane Pinheiro

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 19h56

Ticiane Pinheiro(45) compartilhou uma nova foto ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus (12).

Na publicação feita no feed do Instagram, a apresentadora da Record TV contou que recebeu a visita da filha, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus (67), enquanto estava trabalhando.

"E no meio da minha gravação de hoje, recebo a visita da minha princesa @rafapinheirojustus Te amo MUITO meu amor e saiba que eu estarei sempre aqui para TUDO que você precisar :)", escreveu ela na legenda.

Em seguida, Ticiane aproveitou para revelar que foi ela quem cortou o cabelo da herdeira. A apresentadora contou que Rafa só confia nela para cortar os fios. "Cabelo dela está lindo, foi eu que cortei ontem, ela só confia em mim para cortar! Vou mostrar um pouco nos stories (Ela vai me matar)", completou.

No Stories do Instagram, Ticiane compartilhou alguns vídeos mostrando o momento que cortou o cabelo da menina. "Sou eu quem corta o cabelo da Rafa. Só pego a tesoura e vou... Coragem kkkk. Nunca fiz curso", disse ela.

Confira as fotos de Tici cortando o cabelo da filha:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram