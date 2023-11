Ticiane Pinheiro impressiona ao exibir corpo sarado: "Maravilhosa"

A apresentadora Ticiane Pinheiro ganhou elogios dos seguidores ao exibir sua beleza natural

Ticiane Pinheiro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

A apresentadora da Record TV decidiu abrir o álbum de fotos do passeio que realizou no feriado da última quarta-feira, 15, e

ao lado da filha, Manuella, de 4 anos, da cunhada, Isabella Tralli, e , e seu corpo sarado se destacou.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Tici ostenta seu corpaço ao curtir o dia ensolarado em um resort no interior de São Paulo. Em outros registros, ela surge sorridente com a herdeira e os amigos enquanto se diverte na piscina.

"Chegando o fim de semana, quem aí também ama aproveitar cada minuto com a família e amigos?", questionou a apresentadora, que em seguida falou sobre o momento de lazer. "Esses foram alguns momentos do último feriado", completou.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Sempre bela", afirmou outra. "Maravilhosa", comentou uma admiradora. "Essa pequena é muito fofa", se derreteu uma fã. "Lindas demais", falou mais uma.

Vale lembrar que Manuella é filha de Ticiane com o jornalista Cesar Tralli. A apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, de 4 anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro fala sobre ida ao hospital

A apresentadora Ticiane Pinheiro, que comanda o programa Hoje Em Dia, da Record TV, surpreendeu ao mostrar que foi ao hospital. Nos stories do Instagram, ela contou que foi fazer um exame com anestesia e já saiu de lá. A estrela fez a colonoscopia pela primeira vez em sua vida e contou que deu tudo certo.

"Estou saindo agora do hospital. Fiz meu exame e deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiz pela primeira vez a colonoscopia, que é muito importante para você que tem mais de 45 anos. E, para quem tem casos na família, é bom fazer antes até", disse ela, que teve a companhia de sua irmã, Jo Pinheiro, em seu dia de exames. Saiba mais!