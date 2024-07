Ticiane Pinheiro dá opinião sincera sobre colega de trabalho de César Tralli

Ticiane Pinheiro revela sua opinião sobre colega de trabalho do marido, César Tralli, após ser questionada se acha a jornalista ‘forçada’

Na última terça-feira, 9, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para responder algumas dúvidas dos seguidores. Após ser questionada se considera uma colega de trabalho de seu marido, César Tralli, 'forçada', a apresentadora deu sua opinião sincera e afirmou que admira muito o trabalho da jornalista Jacqueline Brazil.

Tudo começou quando Ticiane abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores. Foi quando um admirador decidiu opinar sobre a relação entre Tralli e Jacqueline, que apresentam juntos o 'Jornal Hoje' na Globo: “A Jacqueline Brazil força demais uma amizade com o Tralli, você não acha?”, o seguidor perguntou.

Sincera, Ticiane afastou as especulações de ciúmes e aproveitou para elogiar o trabalho da colega de seu marido: “Não acho não! Acho ela muito simpática e uma ótima profissional”, a apresentadora deu um chega pra lá nos boatos e mostrou que não se preocupa com a equipe do jornalista, que trabalha em uma emissora rival.

Ticiane Pinheiro fala sobre colega de trabalho de César Tralli - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que recentemente, Ticiane também aproveitou para revelar como faz para manter a relação com Tralli. Apesar das agendas lotadas e de se dividirem para trabalhar em canais diferentes, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar um segredo fundamental que ajuda a manter a chama acesa entre eles.

Ticiane então falou sobre conseguirem se falarem durante o dia e dividir alguns momentos. "Sim, tomamos café da manhã sempre juntos e jantamos juntos. Às vezes até treinamos juntos, entre uma gravação e outra ou à noite", ela detalhou sua rotina com o marido, com quem tem uma herdeira, a pequena Manuella Pinheiro Tralli.

Ticiane Pinheiro esclarece divisão da guarda da filha:

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi questionada em sua rede social como é a guarda de Rafaella Justus com o pai, o empresário Roberto Justus. Nesta terça-feira, 09, a loira esclareceu a divisão já que a herdeira está curtindo suas férias em uma viagem com o pai em Miami, nos EUA, enquanto ela está no Brasil trabalhando.

Ao notarem a ausência da adolescente em alguns momentos da família da jornalista nos últimos dias, como o aniversário de 81 anos de Helô Pinheiro, muita gente se questionou como seria a divisão entre eles. A esposa de Cesar Tralli então contou como é a dinâmica entre eles para ficarem com a garota e ainda revelou com quem ela mora.