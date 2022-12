Ticiane Pinheiro curte momento especial ao lado da família: "Eles!"

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os internautas ao posar junto com a família

A apresentadora Ticiane Pinheiro(46) deixou os internautas encantados com os novos registros publicados em suas redes sociais na última segunda-feira, 12. Isso porque a loira compartilhou uma sequência de cliques ao lado da família.

Curtindo o momento especial, Tici publicou um carrossel composto por cinco fotos onde aparece ao lado dos pais Fernando Pinheiro (82) e Helô Pinheiro (77), do irmão caçula Fernando Pinheiro Júnior (42) e da irmã mais velha, Kiki Pinheiro (50).

Além de Tici, Fernando Júnior e Kiki, Helô e Fernando Pinheiro, que são casados desde 1966, ainda são pais de Jô Pinheiro.

Na legenda do post, Ticiane se derreteu pelos parentes e escreveu: Bommm diaaaa!!! Família. Estar com eles me faz começar a semana revigorada", disse ela. Na sequência, a apresentadora brincou: "A frase na camiseta do meu pai , ele disse que é porque o Brasil perdeu a copa", completou.

Não demorou muito para os admiradores reagirem a publicação. "A Helô cada dia mais linda! Família linda! Deus abençoe sempre", comentou uma. "Parece irmãs. Lindas", exaltou outra.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TICIANE PINHEIRO: