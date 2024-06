Ticiane Pinheiro celebra reencontro com Maya Massafera: "Muitas saudades"

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro celebra reencontro com Maya Massafera ao compartilhar cliques com a influenciadora; confira!

A apresentadora Ticiane Pinheiro esteve no aniversário da modelo e apresentadora Isabella Fiorentino nesta quarta-feira, 5. E na ocasião, ela pode se reencontrar com muitas pessoas queridas, incluindo a influenciadora digital Maya Massafera, com quem não se encontrava desde o início de sua transição de gênero.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de César Tralli compartilhou uma foto com a amiga e celebrou sua união com muita alegria. As duas ainda posaram na companhia de Mariana Weickert e Schynaider Moura.

Na legenda, Ticiane se declarou para as amigas e enalteceu Maya. "Quanto eu AMO essas meninas. @mayamassafera Tava com muitas saudades!!! Te amo princesa", escreveu a famosa. Nos cliques, a comandante do Hoje Em Dia apareceu com um blazer preto, enquanto a influenciadora apostou em um lindo vestido branco.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Maya Massafera faz primeira aparição em público e curte baile no Brasil

Maya Massafera decidiu se destacar ao fazer sua primeira aparição pública na França. Após uma temporada no exterior, a influenciadora digital surgiu deslumbrante para fazer sua estreia em um evento nacional: o Trans Baile, que celebrou a diversidade premiou personalidades transexuais em São Paulo, Brasil, na noite da última terça-feira, 4.

Maya compartilhou através de suas redes sociais os cliques de sua primeira aparição em solo nacional. Para a ocasião, ela renovou o visual com fios ainda mais loiros e uma maquiagem super bronzeada. Além disso, a influenciadora apostou em um vestido rosa justo, com muitos recortes, babados, decote e até transparência.

Complementando o look, Maya usou braceletes dourados e uma bolsa em formato de concha, adicionando um toque de ‘sereia’ ao look. Um amigo brincou sobre o estilo extravagante da influenciadora: 'Uma coisa assim bem basiquinha', disse ele enquanto filmava a produtora de moda de cima a baixo e ela fazia carão.