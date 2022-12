Ticiane Pinheiro abre álbum de viagem em família e esbanja beleza em cliques no Ceará

Curtindo viagem em família no Ceará, Ticiane Pinheiro aproveita dia de sol em parque aquático com as filhas

Na última terça-feira, 27, Ticiane Pinheiro (46) decidiu aproveitar as férias em família para fazer uma viagem para o nordeste brasileiro ao lado do maridão, César Tralli (52) e das herdeiras, Manuella (03) e Rafaella (13), fruto de seu antigo relacionamento com o empresário, Roberto Justus (67).

Por meio dos stories de seu Instagram oficial, a loira compartilhou com os internautas as férias ao lado da família e mostrou um pouco de sua rotina no hotel e, para curtir o dia ensolarado, resolveu ir à piscina tomar um sol com as filhas.

“Gente! Olha que legal, aqui é o BeachPark, tá?! Onde tem todos os brinquedos, tem o famoso insano, tem o vai com tudo, um monte… Ai, você sobe uma rampa aqui e você vai dar na praia aqui do BeachPark que é incrível”, disse ela mostrando detalhes do local.

VEJA O STORY DE TICIANE PINHEIRO:

Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Justus faz homenagem emocionante a Cesar Tralli

Rafa Justus, fez uma homenagem emocionante no aniversário de 52 anos do padrasto Cesar Tralli. Em uma montagem feita com diversas fotos da família, a enteada expôs todo seu amor e carinho pelo jornalista

"Dia desse ser humano que me fez com que eu me sinta ainda mais importante com o papel de enteada/filha. Bis, obrigada por me receber de braços abertos há 9 anos e meio para começar sua nova jornada de vida na nossa família", disse ela.

Na sequência, declarou:"Eu sou muito grata por você ter entrado nela, me amado imensamente e incondicionalmente! Eu te amo e tento retribuir a cada dia que passa tudo que você faz e já fez por mim nessa vida pai e padrasto. Te amo absurdamente. Você eh o “paidrasto” que a vida me deu e que aprendi a amar!", finalizou.