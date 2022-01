Tiago Leifert e Daiana Garbin falam sobre câncer da filha: ''Temos fé e certeza da cura''

Em entrevista para o Fantástico, Tiago Leifert e Daiana Garbin desabafam sobre câncer raro da filha, Lua, de 1 ano

Neste domingo, 30, em entrevista exclusiva para o Fantástico, Tiago Leifert (41) e Daiana Garbin (40) emocionaram o público ao falar sobre o diagnóstico de câncer da filha, Lua, de apenas 1 aninho.

A menina, única herdeira do casal, tem retinoblastoma, um tipo raríssimo de câncer que atinge, em grande maioria, crianças menores de 5 anos.

“Eu descobri na véspera da gravação da segunda fase [do The Voice Brasil]. Eu ia embarcar com elas pra gravas, liguei pro meu chefe, o Boninho, e falei, olha, eu tenho um problema. E ele falou para eu ficar. Eu disse que não tinha menor condição de fazer nada. Sou uma pessoa alegre, mas naquele dia conheci a escuridão. Não tinha condição de trabalhar”, disse o apresentador.

Apesar da grande preocupação, o casal segue confiante na recuperação da pequena. "É uma dor dilacerante, você não consegue pensar em mais nada. Ainda não sabemos quantas sessões [de quimioterapia] ela ainda terá que fazer, mas temos fé e a certeza da cura”, desabafou Daiana.

Os dois vieram a público pela primeira vez para falar do caso no último sábado, 29, através das redes sociais. No vídeo, o ex-apresentador do BBB relata como descobriu o câncer da herdeira em outubro de 2021.