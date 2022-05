Tiago Iorc faz rara aparição com a namorada, Duda Rodrigues

Tiago Iorc surge sorridente em foto de rostinho colado com a namorada, Duda Rodrigues, durante viagem especial

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 15h20

O cantor Tiago Iorc (33) virou assunto nas redes sociais nesta semana ao aparecer em uma nova foto com sua namorada, a escritora Duda Rodrigues. Ela compartilhou uma foto com o amado durante a viagem deles para a Praia do Espelho, em Trancoso, na Bahia, nos últimos dias.

Eles apareceram de rostos colados ao aproveitarem um dia ensolarado na região. “Na Bahia que a gente gosta, com o chamego que a gente gosta, num cantinho que a gente amou conhecer”, disse ela na legenda.

Por sua vez, Iorc mostrou um álbum de fotos com vários momentos dos dias de descanso e declarou: “Amizades baianas”.

Tiago Iorc e Duda Rodrigues são vistos juntos desde 2019, mas vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes.

Tiago Iorc posa com a namorada, Duda Rodrigues:

