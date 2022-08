Tiago Barnabé, intérprete de Narcisa no programa de Eliana, se recupera após susto de saúde

O ator e humorista Tiago Barnabé revelou em suas redes sociais que está bem e se recuperando após uma perda de voz repentina

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 21h29

Nesta terça-feira, 30, o ator Tiago Barnabé compartilhou em seu Instagram que está bem e se recuperando após passar a manhã desta última segunda-feira, 29, no hospital.

O intérprete de Narcisa no Programa da Eliana publicou duas fotos ao lado de sua família e agradeceu o carinho dos fãs. “Passando aqui para agradecer o carinho de todos vocês meus fãs e seguidores que em todos os momentos da minha vida, sejam eles maravilhosos ou tristes sempre estão aqui com uma torcida gigante”, escreveu na legenda das fotos.

Tiago foi para o hospital neste último dia 29, fazer exames por conta de sua repentina falta de voz. De acordo com Alessandro Lo Bianco do programa “A Tarde É Sua”, o ator sentiu a voz falhar a cerca de 10 dias.

“A cerca de 10 dias, a voz começou a falhar. Não sente dor, nenhuma desconfiança, mas começou a falhar. A própria Eliana ficou preocupada”, revelou Lo Bianco.

O humorista está se recuperando com o apoio da família e medicamentos. “Meu repouso foi pra lá de especial com meu remédio favorito, a família que Deus me presenteou. Está tudo bem e aos poucos com esse monte de medicamentos minha voz está voltando e no final sempre acaba tudo bem”, tranquilizou os fãs.