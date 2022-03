Thyane Dantas publica cliques românticos com Wesley Safadão

Em Angra dos Reis, Thyane Dantas aproveita passeio de barco com o marido, Wesley Safadão

Thyane Dantas (31) e Wesley Safadão (33) curtiram o feriado de Carnaval em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com os filhos e fizeram questão de dividir com os seguidores.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital compartilhou cliques super românticos com o marido e arrancou elogios dos fãs.

Nas imagens, o casal esbanja química e beleza durante um passeio de barco e um mergulho no mar de água cristalina.

"O casal de milhões", disparou uma internauta; "Namore com alguém que olhe para você assim como a thy olha para o wesley e ele olha para ela", brincou outra; "Sou completamente apaixonado por vocês", comentou um terceiro.

CONFIRA AS FOTOS DE THYANE DANTAS E WESLEY SAFADÃO