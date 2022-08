Thyane Dantas mostra fotos com mão boba de Wesley Safadão

Esposa de Wesley Safadão, Thyane Dantas, mostrou fotos ousadas com o cantor em Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 10h19

A esposa de Wesley Safadão (33), Thyane Dantas (31), compartilhou nesta terça-feira, 02, novas fotos com o cantor curtindo o arquipélago de Fernando de Noronha com muito amor e paixão.

Nos registros, o casal apareceu abraçado no local deslumbrante e um detalhe chamou a atenção: a mão boba do artista no bumbum da amada.

Sorrindo, Wesley Safadão posou nos cliques, em que Thyane Dantas não exibiu o rosto por estar agarrada ao esposo, curtindo o momento de tranquilidade com amor e uma dose de ousadia.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram os pombinhos de elogios. "Que lindos", admiraram. "Que fotos lindas", exclamaram outros.

Wesley Safadão é internado após sentir fortes dores

No final de junho, Wesley Safadão ficou internado após sentir fortes dores na região da coluna. Mesmo após procedimentos, o cantor precisou ficar internado no hospital para se recuperar cem por cento, antes de retornar aos palcos.

"Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira, 29, Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica", declararam na época.

E explicaram o que ele tinha:"Diagnosticado com uma hernia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão dentro deste canal, ele ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repousou até uma nova avaliação médica".

Após ter alta, Wesley Safadão foi ao aniversário de oito anos da filha, Ysis Dantas, em um parque aquático. Contudo, ele não ficou presente durante todo o evento por estar se recuperando. Na rede social, ele encantou ao compartilhar cliques inéditos da herdeira para celebrar mais um ano de vida da herdeira do meio, sua primogênita com Thyane Dantas.

