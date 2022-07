Thyane Dantas e Wesley Safadão curtem clima romântico durante entardecer

Thyane Dantas e Wesley Safadão esbanjaram romance ao curtirem um lindo entardecer juntinhos

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 19h06

Nesta sexta-feira, 22, Thyane Dantas (31) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do marido, Wesley Safadão (33).

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece olhando apaixonadamente para o amado e em seguida, dando um beijão de cinema no maridão.

O casal ainda esbanjou estilo ao exibirem os looks que escolheram para a ocasião. Thyane usava um biquíni verde com uma saia estampada, enquanto Safadão estava com uma camiseta branca e um shorts preto.

Na legenda, a loira se derreteu escrevendo: "Aiii vida".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Melhor casal do mundo!", disse um. "Que casalzão!", falou outro. "Perfeitos!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques românticos que Thyane Dantas publicou ao lado de Wesley Safadão:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Thyane Dantas (@thyane)

Thyane Dantas rouba a cena ao surgir de biquíni dançando com a família

Recentemente, Wesley Safadão compartilhou um vídeo onde aparece dançando com a família durante um passeio de barco e sua esposa, Thyane Dantas, acabou roubando a cena.

No vídeo, a influenciadora usava um biquíni sem alça colorido e uma canga vinho, fazendo a coreografia, o que chamou atenção dos seguidores do maridão.

"Que corpo hein Thyane", foi só um dos comentários deixados para a elogiar a modelo no post.