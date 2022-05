Thyane Dantas e Wesley Safadão aproveitam noitada juntos em Fortaleza

O casal Thyane Dantas e Wesley Safadão marcou presença em um aniversário em Fortaleza

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 15h13

Thyane Dantas (31) e Wesley Safadão (33) curtiram muito a noite da última segunda-feira, 17.

O casal marcou presença no aniversário de um amigo em Fortaleza, no Ceará, e esbanjaram simpatia e beleza.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital compartilhou cliques dos looks escolhidos para aproveitaram uma noite sem os herdeiros.

Para a ocasião, a loira apostou em uma calça jeans com rasgo e strass, e uma regata preta. Já o cantor usou um look simples com calça preta e regata da mesma cor.

"Estilo é estilo BB", disparou uma internauta; "Perco tudo nessa beleza de vocês", declarou outra; "Tão lindos", elogiou uma terceira; "Tão pra brincadeira mesmo não né? O verdadeiro significado do menos é MAIS", comentou mais uma.

CONFIRA O LOOK DE THYANE DANTAS E WESLEY SAFADÃO