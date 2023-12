Thiaguinho encontra mulher misteriosa que o ajudou no início da carreira: ‘Anjo’

Thiaguinho surge emocionado após reencontrar seu 'anjo', uma mulher misteriosa que estendeu a mão para ajudá-lo em sua carreira há 20 anos

O cantor Thiaguinho está vivendo um reencontro emocionante! Recentemente, o dono do 'Tardezinha' revelou que recebeu ajuda de uma mulher chamada Isabel no início de sua carreira. Ele contou que ela havia desaparecido misteriosamente, mas nesta terça-feira, 12, o artista finalmente conseguiu entrar em contato com seu ‘anjo’ após 20 anos de espera; conheça a história a seguir:

Quem é Isabel?

Durante sua participação no podcast ‘PodPah’, o pagodeiro revelou uma história marcante do começo de sua carreira. Ele contou que recebeu apoio de uma mulher desconhecida durante uma de suas primeiras viagens para se apresentar ao lado de Dudu Nobre no Rio de Janeiro, numa época em que ainda não havia alcançado a fama e enfrentava dificuldades financeiras.

Enquanto passava mal durante o voo, foi Isabel quem ofereceu ajuda. Após o desembarque, ela o convidou para jantar e pagou pela refeição do artista. Além disso, levou-o até a casa de shows e ofereceu hospedagem em sua residência. O cantor pegou o contato de telefone para agradecê-la, mas o número estava incorreto.

Thiaguinho recebeu um vídeo de Isabel:

Desde então, Thiaguinho considerava a mulher como um verdadeiro anjo em sua vida. Ainda durante o podcast, ele pediu para que ela entrasse em contato caso visse seu relato e foi exatamente o que Isabel fez! A mulher gravou um vídeo para se identificar: “Só nunca te procurei porque nós temos que fazer o bem sem olhar a quem”, ela explicou o 'sumiço'.

“Sempre contei a história para todo mundo e ninguém nunca acreditou. Não quero nada em troca”, Isabel disse em um vídeo, que chegou até o cantor. Thiaguinho se emocionou ao falar sobre o reencontro com a mulher misteriosa: "Isabel! Já te encho de mensagens no privado, mas venho publicamente te agradecer”, iniciou.

“Que bom que existem pessoas como você no mundo! Você mostrou naquela noite que você é instrumento de Deus. Estou muito feliz que te encontrei para agradecer pelo carinho com aquele menino. Muita coisa aconteceu depois daquilo, mas nunca esqueci daquele ato de amor! Obrigado um milhão de vezes!”, ele escreveu emocionado.

Em seu stories, o cantor também celebrou o reencontro: “São 21 anos! Que delícia saber que a Isabel existe para eu poder agradecer o que ela fez por mim lá em 2002. Não vejo a hora de te encontrar para te dar um abraço, para te agradecer por aquele dia. Fiquei muito mais feliz ainda em saber que você fez tudo aquilo de coração”, disse o cantor, que legendou o registro como 'Anjo meu'.

