Thiago Silva Lamenta derrota do Brasil em sua última Copa do Mundo: "Eu caí!"

Filhos de Thiago Silva surgem inconsoláveis após Brasil ser eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo

Na tarde desta sexta-feira, 09, após muita luta e uma partida acirrada, a Seleção Brasileira foi eliminada pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar e volta para casa sem o tão sonhado hexa.

Após o jogo em uma entrevista à imprensa, o zagueiro e capitão da seleção brasileira Thiago Silva (38), surgiu inconformado com a derrota do time e lamentou a frustração com o resultado dos pênaltis: "Não tem outra alternativa, eu sou um cara que todas as vezes que eu caí eu me levantei, não vai ser dessa vez que eu vou ficar aqui", começou ele.

Na sequência, visivelmente emocionado, o marido de Belle da Silva (35) refletiu sobre sua última Copa do Mundo em campo. "Infelizmente, como jogador eu não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais pra frente, com uma outra função", completou Thiago que irá se aposentar em breve e não pretende voltar como jogador em 2026.

Filho de Thiago Silva cai no choro após derrota do Brasil

Ainda no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar, a esposa de Thiago Silva, Belle Silva, mostrou em um Stories postado em suas redes sociais, os dois filhos do casal, Isago da Silva (14) e Iago da Silva (11), inconsoláveis, após o Brasil ser derrotado pela Croácia na Copa do Mundo do Catar, na tarde desta nesta sexta-feira, 09.

"Só acaba quando termina e terminou... Foi bom enquanto durou. Agora é pedir a Deus força, apoiar meu marido, meus filhos", disse ela com os olhos marejados.

