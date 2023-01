Thiago Rocha lança podcast sobre empreendedorismo e fala do crescimento da tendência

De acordo com o influenciador, essa nova tendência é o futuro da comunicação no mundo

Considerado a grande tendência em comunicação e na forma de consumo de informações e entretenimento, o universo de podcasts se consolidou no Brasil. Com mais de 30 milhões de ouvintes, o País é o terceiro consumidor dessa prática no mundo, ficando atrás apenas da Suécia e Irlanda.