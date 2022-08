Thiago Rando conquista sucesso e compartilha conhecimento nas redes sociais

Aos 21, começou seu projeto empreendedor, fundando sua cervejaria artesanal, que funcionando até hoje. "Comecei dentro da minha casa e não sabia que daria certo. Só precisava tentar algo que me desse alguma garantia", conta, emocionado.

Com 22, o empresário teve contato com o mercado financeiro, o que abriu diversas oportunidades. Ele não imaginava que, no futuro, alcançaria um patrimônio avaliado em R$ 76 milhões de reais.