Thiago Nigro vira alvo de críticas após incentivar jornada abusiva de trabalho

Influenciador digital de finanças Thiago Nigro, noivo de Maíra Cardi, deixa internautas revoltados ao defender jornada exaustiva de trabalho

Nesta última terça-feira, 4, o empresário e influenciador digital de finanças Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, virou alvo de duras críticas nas redes sociais. O noivo da coach fitness Maíra Cardi recebeu uma enxurrada de comentários negativos dos internautas após incentivar a jornada de trabalho de 14 horas.

Alguns usuários ao redor da internet acusaram o influenciador digital de finanças de incentivar a escravidão e apontar Thiago como hipócrita, visto que o empresário está em uma posição de privilégio que não faria com que ele tivesse essa carga horária diária de trabalho de forma alguma.

Em seu perfil oficial no Instagram, o influenciador digital compartilhou uma frase do empresário Geraldo Rufino, que dizia: “Não há pobreza que resista há 14 horas de trabalho”. Mas, não levou muito tempo para que os internautas expressassem sua indignação com a postagem feita pelo noivo de Maíra Cardi.

“A romantização do trabalho escravo dos 'influencers' que não trabalham 14 horas por dia”, disparou um. “Thiago Nigro quer trazer a escravidão de volta. Saiba, se você é pobre, é porque não tá trabalhando horas suficientes! Arregace sua saúde”, ironizou um outro. “Completamente deslocado da realidade. Todo mundo que já passou por uma comunidade conhece alguém que trabalha pesado mais de 14 horas por dia e continua na miséria”, afirmou um terceiro. “Se fosse assim todo pedreiro, cozinheiro ou encanador não seriam pobres pois trabalham o dia inteiro. E muitos ricos que vivem de investimento e nem sempre trabalham seriam pobres”, pontuou um outro internauta.

Para quem não sabe, a Síndrome de Burnout, que é causada justamente pelo excesso de trabalho, foi incorporada à lista de doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde em janeiro do ano de 2021. Estima-se que ao menos 18% da população economicamente ativa no Brasil esteja sofrendo com a condição.

Thiago Nigro, o Primo Rico, diz que a solução pra sair da pobreza é trabalhar 14 horas por dia

