Thiago Nigro, namorado de Maíra Cardi, se pronuncia sobre acusações de traição

Mais novo namorado de Maíra Cardi, Thiago Nigro decide se pronunciar ao ser acusado de traição

O empresário e influenciador de finanças Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, e atual namorado da influenciadora Maíra Cardi, decidiu se pronunciar nesta quarta-feira, 1, sobre os boatos de que teria traído sua ex-namorada, Camila Ferreira, com quem viveu um romance por 10 anos.

Através de suas redes sociais, o investidor resolveu se ater não somente às acusações, mas também sobre o anúncio do novo relacionamento que oficializou o namoro com a nutricionista. Em tom sério, ele fez questão de esclarecer que não vai usar suas redes para falar do relacionamento com Maíra.

“Eu não sou – e nunca fui – de compartilhar minha intimidade publicamente. Existe um ônus gigantesco em ser ‘público’. Às vezes, as narrativas saem de controle e há pouco que você pode fazer. Não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas, por bem, preferimos fazer - e que bom! Estou muito feliz (de verdade!). Não esperem encontrar fofocas e polêmicas por aqui. Eu falo sobre negócios e finanças”, começou o influenciador.

“Eu tinha um relacionamento sim, e terminamos. Estando solteiro, iniciamos um relacionamento. Eu nunca fui casado – então não – confundam minha situação para não tentarem me encaixar em regras bíblicas que não se enquadram no meu caso (que concordo). Mas sim, ainda sonho em casar diante de Deus um dia”, completou Thiago.

Ex-mulher ganha apoio nas redes sociais

A empresária Camila Ferreira, que esteve ao lado de Thiago Nigro por dez anos, está recebendo uma onda de mensagens nas redes sociais nesta quarta-feira, 1. É que seu ex assumiu namoro com a coach Maira Cardi. Só que os seguidores estão revoltados porque a ex-BBB foi consultora de emagrecimento do casal. Elas estão fazendo graves acusações. "Seguindo agora só pela audácia. Você merece sucesso!", comentou uma dando início a mensagens de apoio.