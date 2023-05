Thiago Nigro, namorado de Maíra Cardi, se pronuncia após polêmicas e críticas

Influenciador e coach financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, explica gravação de vídeo polêmico

Nesta última quarta-feira, 17, o influenciador digital de finanças e empresário Thiago Nigro (32), mais conhecido como Primo Rico, usou suas redes sociais para se defender perante algumas críticas que vem recebendo após compartilhar um vídeo onde aconselhava seus seguidores a guardar dinheiro.

O vídeo que viralizou de forma errada mostra o namorado da coach fitness Maíra Cardi cita alguns valores irreais, principalmente o gasto de R$ 300 mensais com mercado, para que a pessoa possa conseguir realizar alguns investimentos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o coach financeiro decidiu justificar sua declaração com o fato de que a postagem havia sido gravada em 2019, ano no qual o contexto econômico do Brasil era diferente. "Eu gravei um vídeo, há quatro anos atrás, que saiu de contexto hoje [quarta-feira, 17]. Estão falando que eu disse que dá pra gastar R$ 300 por mês no mercado. Eu pensei, será que eu errei? Aí, eu fui fazer um estudo pra ver se estava embasado no que eu disse”, começou Thiago, citando um estudo de consumo alimentar.

“E, bom, na página 33 de um estudo feito pelo IBGE chamado de Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil, a gente consegue encontrar os alimentos mais consumidos pelos brasileiros e a quantidade de gramas que você consome de cada um, em 2019. E se a gente filtrar os alimentos que pelo menos 5% dos brasileiros consomem por dia; multiplicar por 30 pra transformar dia em mês; dividir por mil pra passar grama pra quilo e descobrir quantos quilos de cada alimento o brasileiro consome; e depois multiplicar pelo preço de cada produto em 2019, a gente chega num valor de quantos reais daria o mercado pro brasileiro médio”, continuou o influenciador.

Para finalizar, Thiago chega ao resultado citado há quatro anos, usando uma suposta média de dados do consumidor brasileiro. “E adivinha só? R$ 314,41 por pessoa, em 2019, essa é a média, estes são os dados. Mas é claro que se você vai no mercado comprar pra três, quatro, cinco pessoas, é óbvio que você não vai usar esse dinheiro. Porque, aí, você vai multiplicar isso pelo número de cabeças na sua casa. Mas isso aqui eram os dados, naquela época, da média”, concluiu Primo Rico.

Agora pessoal, sinceramente, o foco do vídeo não era o quanto a gente gastava no mercado e, sim, que você deveria poupar o máximo possível e investir todos os meses pra que você pudesse, em algum momento, atingir um certo grau de tranquilidade na sua vida. E é isso que eu prego, incentivo e torço pra que você consiga fazer”, encerrou. “No final das contas, o que importa é: gaste o mínimo possível, invista o máximo possível e aumente a sua capacidade de gerar valor”, escreveu ele, na legenda da postagem.