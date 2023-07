Thiago Nigro fala sobre Maíra Cardi ser 'chata': 'Tenho que aguentar'

Após questionarem como aguenta Maíra Cardi, Thiago Nigro fala sobre 'chatice' da noiva e expões detalhes da rotina com ela

Noivo da influenciadora e coach fitness Maíra Cardi, Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, foi questionado sobre como aguenta ter um relacionamento com a empresária. Neste sábado, 22, ele resolveu responder o questionamento apontando algumas "chatices" da ex-BBB na rotina deles.

Na pergunta, o internauta se mostrou intrigado sobre o coach financeiro tolerar o jeito de Maíra Cardi, que preza por uma rotina com hábitos saudáveis, principalmente uma alimentação sem açúcar, com refeições feitas por chefs especialistas em comidas desse tipo.

Após perder mais de 15 kg, desde que entrou para o programa de emagrecimento da influenciadora, Thiago Nigro detalhou como a "chatice" da companheira é fundamental para uma rotina organizada e equilibrada para ele.

"Realmente, ela é chata mesmo. Imagine, por exemplo, estar na minha pele. Olha cada coia que eu tenho que aguentar: a comida tá sempre pronta, no mais alto padrão de qualidade. São dois chefs em casa (e uma veio conosco pra que eu possa comer bem). Eu acordo, ela está cheirosa e cuidada, pra mim. Eu chego em casa do trabalho, sem tempo de fazer a mala e mala já está pronta - com as vitaminas, roupas e tudo mais que eu gosto (e nem sabia que precisava)", contou sobre o cuidado que ela tem com ele.

"Eu estou cansado, ganho massagem. Estou triste, ganho abraço. Estou precisando de conselhos, recebo conselhos. Esqueci de orar, ela ora por nós. Estou com preguiça, ela nos incentiva a ir pra igreja. Ela cuida do corpo dela e do meu. Eu tenho que tomar aproximadamente 35 cápsulas de vitaminas por dia e ela não deixa eu esquecer de nenhum", falou como Maíra é atenta.

Thiago Nigro continuou comentando o que a noiva faz por ele. "Quero assistir algo, ela assiste comigo. Estou fazendo algum lançamento digital, ela avisa a audiência dela. Imagina só encontrar alguém tão chata quanto ela? Melhor tomar cuidado pra você não precisar passar por isso, hein?", ironizou ele defendo a amada.

Nos últimos dias, Maíra Cardi quis fazer uma mudança de visual no eleito. Antes de se casarem nos próximos meses, em uma cerimônia que promete ser luxuosa e durar vários dias, a famosa resolveu ver como ele fica sem barba.

Maíra Cardi conheceu Primo Rico quando ainda estava casada

Maíra Cardi está noiva do coach financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, desde março deste ano. A influenciadora, que já foi casada com Arthur Aguiar e se separou em outubro de 2022, engatou um noivado em apenas dois meses de relacionamento com o youtuber. O casal, porém, já se conhecia antes do término da musa com o vencedor do BBB22, quando Primo Rico foi cliente do programa de emagrecimento de Maíra Cardi.

Em janeiro de 2022, Maíra Cardi compartilhou que Thiago Nigro era cliente de seu programa de emagrecimento, o Seca Você. A influenciadora ainda estava casada com Arthur Aguiar quando compartilhou os resultados de Primo Rico, que havia emagrecido alguns quilos após um mês inserido no projeto.

"Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. Ele fazia lives e depois comia fastfood. Agora mandei fazer umas caixinhas de health food (comida saudável) para para que ele possa comer sanduíche e hambúrguer saudáveis", relatou Maíra Cardi.

Menos de um ano depois da participação de Thiago Nigro no programa de emagrecimento, Maíra Cardi e Arthur Aguiar terminaram a união, que foi selada em matrimônio em 2017. A influenciadora assumiu o namoro com Primo Rico em março deste ano e, dois meses após o início do relacionamento, anunciou que estava noiva do coach financeiro.