Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, anuncia fim de casamento

Através das redes sociais, influenciador financeiro Thiago Nigro fala sobre término com Camila Ferreira

O influenciador de finanças Thiago Nigro (32), conhecido também como Primo Rico, anunciou nas suas redes sociais que o casamento com a criadora de conteúdo Camila Ferreira chegou ao fim! Em uma postagem, ele elogia a ex-parceira, dizendo que seu sucesso não existiria se não fosse por ela.

“Ela deu o primeiro 'click'. Gravou meus primeiros vídeos. Sem ela, o Primo não existiria. Ela gravava, editava, escrevia e postava. Ela me viu chorar muitas vezes, viveu problemas no secreto por nós dois. Aconselhou por muito tempo e protegeu nosso relacionamento de pessoas, coisas, acontecimentos e fatos”, começou o influenciador.

“A mulher que mais me fez feliz, a mulher que mais cuidou de mim, a mulher que mais me perdoou, a mulher que mais me aguentou. Por longos anos. Essa mulher merece ser honrada por todos ao seu redor. Ela veio de baixo. Chegou onde chegou. Na força do braço e do trabalho duro”, continuou Thiago.

“Obrigado por tanto. Você é especial. Dinheiro nenhum no mundo paga água derramada pelos olhos onde sua alma já nadou. Desejo que você possa ser feliz. Mais do que um dia já consegui fazê-la. Com o tempo, paciência e fé, isso vai acontecer”, completou o empresário, em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Nigro | O Primo Rico (@thiago.nigro)



Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!