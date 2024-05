Thelma Assis faz alerta preocupante sobre situação no Rio Grande do Sul

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica anestesista Thelma Assis, campeã do BBB 20, fala sobre o trabalho como voluntária no Sul e faz alerta importante

Thelma Assis (39) segue trabalhando como voluntária no Rio Grande do Sul. A médica anestesista e campeã do BBB 20 chegou em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas no estado, na última terça-feira, 7, e não tem previsão de voltar para São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o apoio que está dando aos profissionais da saúde que estão na linha de frente, ajudando como podem as vítimas, e faz alerta importante.

“Depois desse período de emergência, virão as infecções, as doenças infectocontagiosas, que também vão precisar de um atendimento (...) saúde mental. Então, é preciso que as pessoas continuem focando nos caminhos de ajuda ou de PIX, nas redes confiáveis, para poder ajudar o pessoal aqui, do Rio Grande do Sul, que está precisando muito”, diz.

A ex-BBB comenta sobre a decisão de seguir para o Sul. “Continuo atuando na Medicina, mas de forma voluntária. Então, após ter saído do BBB e ter vivido tudo que vivi, hoje consigo atuar dessa forma; assim como teve o episódio em Manaus, com a falta de oxigênio. Fiquei muito impactada com as imagens daqui do Rio Grande do Sul, que me deixaram tão preocupada quanto (...) Sempre me trazem para esse lugar de propósito em relação à Medicina, e foi isso que me fez tomar a decisão de vir para cá ajudar de alguma forma, e de imediato”, diz.

Thelminha confessa que ficou bastante abalada com o que viu ao chegar na região. “Vim para Canoas, a cidade está mais da metade embaixo d'água. Me cortou o coração ver só o teto das casas e a cidade toda submersa. A fisionomia das pessoas, né? De tristeza, de preocupação (...) As pessoas são muito sensíveis, elas chegam em mim, chorando, agradecendo por eu estar aqui. Então, tudo isso é de partir o coração a todo momento”, lamenta.

A anestesista foi para o Rio Grande no Sul na companhia de Amanda Meirelles (campeã do BBB 23) e Marcela McGowan (participante do BBB 20), que também são médicas. “A gente tomou a decisão juntas. A Amanda já estava nas redes sociais dela, fazendo uma força tarefa para arrecadar medicamentos. E ela entrou em contato com a Marcela, que é da minha edição do BBB. Tenho contato com as duas, e aí a gente só demorou poucas horas até decidir qual seria a melhor logística, né?”, explica.

“Se a gente viria de carro, que ia demandar muito tempo, se a gente viria por Florianópolis, ou por Jaguaruna (...) Aí, cada uma comprou o seu voo comercial até Jaguaruna. E de lá, nós tivemos a ajuda de duas voluntárias que nos pegaram no aeroporto, nos colocaram no carro delas e dirigiram três horas e meia para trazer a gente aqui, nos deixaram na porta do Hospital de Canoas. E elas ainda se disponibilizaram a vir nos buscar quando a gente for embora. Então, esse gesto de solidariedade tem sido muito fortalecedor para todos nós”, ressalta.

Thelminha está no Rio Grande do Sul como voluntária - Reprodução/Instagram

Assim que as três ex-BBBs chegaram na unidade hospital, participaram de reuniões. “Tivemos uma reunião com os responsáveis do hospital, toda a parte de diretoria, pessoal da Secretaria de Saúde, pessoal da comunicação do hospital (...) E eles contextualizaram a gente sobre a situação e sobre como estão sendo feitos os atendimentos. E aí, acabaram direcionando a gente para atuar cada uma de acordo com a sua especialidade. Então, estou atuando no centro cirúrgico ajudando os meus colegas da anestesia. A doutora Amanda está atuando na UTI e a doutora Marcela, mais na parte dos abrigos, onde está a demanda de mulheres e crianças”, conta.

Para finalizar, Thelminha, que ainda não tem previsão de voltar para São Paulo, alerta: “A cidade ainda precisa de alimentos, de medicamentos, de água, colchões (...) A gente vai abrir um hospital de campanha aqui. A partir de amanhã, o pessoal da aeronáutica vai abrir, mas precisa de material para alojar esses voluntários que vão atuar nos hospitais de campanha. Então, colchão, cobertor, toda a ajuda é bem-vinda para poder otimizar esse trabalho. Porque nos próximos dias, com certeza, a demanda vai continuar alta”.