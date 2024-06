Thaynara OG fez passeio privativo com famosos e ex-BBBs no Maranhão

A CARAS Brasil descobriu detalhe da viagem das celebridades para o Maranhão; famosos foram convidados para participar do São João de Thaynara OG

Thaynara OG (32) realiza nesta semana a sexta edição do São João da Thay, evento beneficente que tem como principais objetivos arrecadar verbas para projetos sociais e divulgar turismo no Maranhão. Antes da festa, que acontece nesta sexta, 7, e sábado, 8, ela organizou um passeio com diversos famosos para os lençóis maranhenses.

De acordo com apuração da CARAS Brasil, Thaynara OG teria reservado uma barca, exclusivamente para seus convidados, para realizar a travessia nos lençóis . A influenciadora ainda teria proporcionado uma festa para os influenciadores e ex-BBBs presentes no momento.

A lista de convidados é longa, e conta com os ex-participantes da 24ª edição do BBBDavi, Lucas Pizane, Giovanna Lima, Raquele, Matteus Amaral, Isabelle Nogueira, Beatriz Reis e Marcus Vinicius. Nomes como Lucas Lima, Lore Improta, Sasha Meneghel, Mani Rego e Camila Moura também estiveram presentes.

Os dois dias de festa serão abertos ao público e contam com apresentações de artistas como Pabllo Vittar, Lucy Alves, Preta Gil, Christian Chávez, ex-membro da banda RBD, Alceu Valença, Wesley Safadão, Fafá de Belém e grupos culturais. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Thaynara OG não retornou até a conclusão deste texto.

Recentemente, Thaynara OG concedeu uma entrevista à CARAS Brasil durante o Reinassance Club, evento que contou com a aparição surpresa de Beyoncé em Salvador, na Bahia. "Quando se trata de Beyoncé, ela já faz de tudo. Poder celebrar tudo o que o Renaissance entrega, junto ao Brasil, nessa premiére oficial é muito especial. Estou muito ansiosa para ver o filme, documentário, a participação da Blue Ivy, estou muito feliz de estar aqui."

Na época, a influenciadora exaltou a escolha da artista trazer a premiére oficial de Renaissance: A Film by Beyoncé para a cidade de Salvador, no Nordeste. A festa já aconteceu em diversas outras cidades do mundo, e em algumas ocasiões contou com a presença de celebridades como Kendrick Lamar, Tyler, The Creator e Jay-Z.

