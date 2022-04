Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, relembra irmão morto em acidente

Dermatologista Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, prestou homenagem ao irmão, Tico, que faleceu há 16 anos

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 14h43 - Atualizado às 15h11

O médico Thales Bretas (33) emocionou seus seguidores ao fazer uma homenagem ao seu irmão.

Nesta quinta-feira, 21, o viúvo de Paulo Gustavo (1978 - 2021), que faleceu em maio de 2021 em decorrência de complicações da covid-19, se declarou para Tico, que morreu há 16 anos em acidente. Em seu feed no Instagram, ele recordou com carinho do irmão ao postar registros dele e exaltando sua personalidade.

"Hoje , 21/4, é aniversário do meu irmão Tico, que perdi de acidente há 16 anos, quando ele tinha 21 e eu 17. Eu evito falar sobre o luto, porque acho que cada um processa internamente da maneira que consegue. Mas essa semana tô mais sensível e quis reverenciar esse irmão mais velho que era muito inspirador. Ele morou meses com o @movimentosemterra (na primeira foto), defendia seus ideais com muita força e coragem, era desbravador do mundo, e sua coragem era motivo de muita admiração (e às vezes intimidação também, confesso)", começou escrevendo.

"Era alegre, bon vivant, incendiava tudo por onde passava, literalmente. E perdê-lo me fez rever muitas coisas, me transformar, me voltar mais pra família, ter mais empatia, preocupação com meus pais e irmã. Valorizei ainda mais minha relação com @tamarabretas, e quis muito cuidar dos meus pais, que mais sofriam com essa interrupção de tantos projetos e sonhos. Hoje sei que cada processo de luto é único pra cada um dos que ficam. Mas é sempre importante reverenciar a transformação que uma vida passageira é capaz de promover na nossa, cuja duração só Ele lá em cima sabe determinar! Obrigado Tico, seu brilho é eterno!", disse ainda na legenda da publicação.

"Que lindo", comentaram Giovanna Lancellotti e Preta Gil. "Lindo, Thales amado. Sigamos juntos, unidos, com fé na vida. Meu amor, sempre", disse Malu Valle. "São estrelas cadentes, passam rápido deixando rastros, amor e saudades", destacou uma seguidora.

Thales Bretas fala sobre homenagem para Paulo Gustavo no Carnaval

Thales Bretas falou sobre a homenagem que Paulo Gustavo receberá no Carnaval, da escola de samba São Clemente. "Essa semana tô filtrando as energias todas pra essa homenagem incrível ao meu amor da vida, companheiro de 8 anos que, juntos, enfrentamos o que precisava pra realizar nosso sonho maior de formar uma família e ser feliz, mostrando que o amor vence tudo, inclusive preconceitos e dificuldades. Um casamento que marcou pra sempre a minha vida, e a história da aceitação no Brasil com uma arte delicada, bem humorada, inteligente, que desarmou as mentes mais fechadas e entrou pra casa e pro coração de muitos milhões de brasileiros!", começou escrevendo. "Obrigado @saoclementeoficial por retratar isso com tanto carinho e cuidado! Minha gratidão maior vai pra minha família e nossos amigos, que só aumentaram a corrente de amor à nossa volta. Nossos filhos e tudo que construímos é eterno, porque o que o amor constrói, nada é capaz de destruir", agradeceu ainda à agremiação.

Confira a homenagem de Thales Bretas para o irmão falecido: