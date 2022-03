Thales Bretas relembra último final de semana ao lado de Paulo Gustavo: ''Muito felizes fomos''

Em clima de TBT, Thales Bretas resgata vídeo com Paulo Gustavo e faz reflexão

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 14h21

Nesta quinta-feira, 10, Thales Bretas (33) compartilhou nas suas redes sociais um vídeo do último final de semana que passou ao lado do marido, Paulo Gustavo (1978 - 2021).

O médico publicou a lembrança nas suas redes sociais e fez uma reflexão sobre o tempo e a saudade do humorista. Nas imagens, o casal aparece pulando em um rio.

"Essa lembrança apareceu pra mim no meu celular essa semana, de um ano atrás. Nosso último fim de semana curtindo juntos, como amávamos fazer. Difícil pensar em quantas reviravoltas o mundo dá em apenas um ano… tenho a certeza de que muito felizes fomos pelos anos que soubemos curtir juntos!", disse ele.

Thales ainda comentou sobre a chegada do seu aniversário de 34 anos. "Meu aniversário se aproxima, e com ele muitas lembranças, dos anos mais felizes vividos na minha vida, e do tanto que fizemos em tão “pouco tempo”. Essas datas e passagens são muito reflexivas, mas o sentimento maior, depois da saudade, é o da gratidão por eu ter aprendido com ele a viver cada segundo como se fosse o último, porque a vida é agora! O tempo não volta, não pára, ele te atropela se você não pegar carona nele e tomar as rédeas do seu destino!", finalizou ele.

CONFIRA O TBT DE THALES BRETAS