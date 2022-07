Thales Bretas curte pôr do sol ao lado dos filhos, Gael e Romeu: "Privilégio"

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, encantou os fãs ao mostrar o passeio ao lado dos filhos

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 19h08

Thales Bretas(33) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento especial com os filhos, Romeu e Gael (2 anos), nesta sexta-feira, 22.

Em seu perfil no Instagram, o médico publicou uma foto em que aparece passeando com os herdeiros, fruto de seu relacionamento com Paulo Gustavo (1978 - 2021), pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e contou que eles assistiram juntos ao pôr do sol.

Na legenda da publicação, Thales se mostrou agradecido por viver momentos especiais com os meninos. "Hoje a gente foi curtir junto esse pôr do sol incrível na cidade maravilhosa… que privilégio!", disse ele.

O registro recebeu vários elogios. "Ah que delícia", escreveu uma seguidora. "Família linda", comentou outra. "Que amores, os três curtindo essa maravilha", falou uma internauta. "Muita luz e alegria para essa família linda", disse uma fã.

Confira a foto do passeio de Thales Bretas com os filhos, Romeu e Gael:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Malhação com a amiga

Ingrid Guimarães (50) aproveitou o início da semana para iniciar os exercícios de rotina e encontrou um grande amigo para apoiar sua rotina saudável, Thales Bretas. No Stories do Instagram, o médico revelou os detalhes do encontro surpresa. "A gente se encontra sem querer, dá match e ainda se diverte malhando", postou ele ao mostrar a foto abraçadinho a artista após o treino.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!