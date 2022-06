Thais Fersoza recorda fotos do chá de fralda dos filhos: "Saudade de um Charraiá"

Nas redes sociais, a atriz Thais Fersoza falou sobre o chá de fraldas com tema junino que realizou

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 18h10

Thais Fersoza(38) aproveitou o dia de tbt para recordar alguns cliques de quando estava grávida dos filhos, Melinda (5) e Teododo (4).

A atriz, casada com o cantor Michel Teló(41) publicou em seu perfil no Instagram fotos do chá de fralda dos herdeiros, que teve como tema 'festa junina'.

No primeiro clique, Fersoza está grávida de Teodoro e Teló está segurando Melinda no colo. Já no segundo registro, o casal espera a primogênita e estão curtindo a festa enquanto o cantor toca sua sanfona.

"Saudade de um Charraiá viu… quando estava grávida das crianças, fiz o chá de fralda com tema de festa junina! Por mim, fazia um todo ano! #Tbt #TbtFersoza A festa junina eu quis dizer hein… Hahahaha", disse a artista, deixando claro que faria a festa temática todo ano.

Thais vem dividindo vários cliques juninos com os seguidores. Recentemente, ela decidiu relembrar um momento especial de São João e publicou uma sequência de cinco registros fofíssimos ao lado Teló, Melinda e Teodoro.

Nas imagens, a família completa aparece se divertindo muito ao usarem roupas xadrez. "Por aqui hoje acordamos em clima de arraiá, então… Um TBT com cheirinho de canjica, milho verde e pinhão!", disse a artista.

Confira o TBT de Thais Fersoza: