Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos, Melinda e Teodoro, reproduzem clipe da banda Maroon 5

Apresentadora Thais Fersoza se divertiu ao lado do marido, Michel Teló, e dos herdeiros, Melinda e Teodoro, ao som de 'Girls like you'

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 13h16

A atriz Thais Fersoza (37) derreteu os corações dos fãs na manhã desta segunda-feira, 21, nas redes sociais!

A apresentadora mostrou um vídeo encantador ao lado do marido, Michel Teló (41), e dos filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), em seu feed no Instagram.

A artista, que integra o time do The Voice+, revelou que o caçula é fã da banda Maroon 5 e pediu para que a família recriasse o clipe da música Girls Like You.

"O dia em que viramos, a pedido do Teodoro, Maroon 5, a família toda reproduziu o clipe de 'Girls like you' que sempre emociona a mamãe aqui… No caso, ele era o Adam Levine e nós fizemos nossa versão! (risos) Pensa o tanto que foi divertido e o tanto que amamos fazer… Sendo assim, Adam.. Nunca te pedi nada… Vem para o Rio de Janeiro! A família aqui te admira para caramba!", escreveu a mamãe ao legendar a publicação.

"Família linda", elogiou uma fã. "Arrasaram muito!!!!", exaltou outra. "O Teodoro parece que está maior que a Melinda! Meu Deus, são lindooooo demais", reparou uma terceira.

Teló recentemente postou uma imagem com Teodoro e se comparou com o herdeiro mais novo. "Mini eu, rs! Fala ai turma, vocês acha que somos parecidos?", perguntou aos seguidores.

Thais Fersoza celebra Dia do Fã

No Dia do Fã, comemorado no dia 17, Thais Fersoza fez questão de parabenizar a galera que a acompanha com um agradecimento especial pelo carinho e troca. "Pra vocês, meus amores.. que sempre me enaltecem, valorizam e reconhecem minha entrega! Muitos beijos de amor, todo meu carinho e gratidão! Saibam que me deixa muito feliz compartilhar minha vida, minhas conquistas, minhas frustrações, dicas.. com vocês! É pra vocês, por vocês, com vocês", disse ela.

Confira o momento encantador da família de Thais Fersoza e Michel Teló: