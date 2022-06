Thais Fersoza faz desabafo sobre Michel Teló estar com covid: ''Fiquei preocupada''

Longe de Michel Teló, Thais Fersoza falou sobre estar com saudade do esposo

Nos últimos dias, o cantor Michel Teló (41) testou positivo para a covid-19 após ter feito quatro testes que deram negativo.

Isolado, o artista está longe de Thais Fersoza (38) e dos filhos. Por isso, a esposa do cantor fez um desabafo nesta quinta-feira, 2, na rede social.

A atriz falou sobre não estar tendo contato com o amado e sobre sentir falta da presença dele pessoalmente. "SAUDADE DO SEU BEIJO... DO SEU ABRAÇO...", começou dizendo.



"Fiquei preocupada, chateada, exausta? Sim… mas o mais difícil é a ausência… do beijo, do cheiro, das conversas, da companhia, do abraço… Foi mal o desabafo gente… mas é f#d@ viu? Como eu tenho dito, a vibe do vírus, tirando o vírus em si… é bem ruim… saco!", escreveu ela.

Por fim, Thais Fersoza comentou que já está quase podendo ver o esposo. "Mas já estamos na reta final! E graças a Deus está (e ficará cada dia mais) tudo bem! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho, orações e vibrações positivas! #DeusNoComandoSempre.Te amo infinito marido!", disse.

No último sábado, 28, Michel Teló compartilhou um vídeo em sua rede social para falar que está com covid. Após ter alguns sintomas gripe, o cantor fez quatro testes até descobrir estar com o vírus.

