Thais Fersoza celebra Dia do Fã com linda homenagem: ''Nada seria possível sem vocês''

Apresentadora Thais Fersoza, esposa de Michel Teló, fez bela declaração para os seguidores e agradeceu pelo carinho e apoio

Publicado em 17/03/2022, às 11h01

A atriz Thais Fersoza (37) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 17, para se declarar no Dia dos Fã!

Em seu feed no Instagram, a apresentadora compartilhou um clique em que aparece produzida mandando beijinho e aproveitou para prestar uma bela homenagem aos seguidores que a acompanham, agradecendo pelo carinho e troca.

"Pra vocês, meus amores.. que sempre me enaltecem, valorizam e reconhecem minha entrega! Muitos beijos de amor, todo meu carinho e gratidão! Saibam que me deixa muito feliz compartilhar minha vida, minhas conquistas, minhas frustrações, dicas.. com vocês! É pra vocês, por vocês, com vocês", começou escrevendo a esposa de Michel Teló e mãe de Melinda e Teodoro.

"Hoje é dia do fã, que eu chamo de admirador! E nada seria possível sem o acompanhamento e apoio de vocês! Vamos juntos! Aprendendo juntos, conquistando juntos!!!!! Há 25 anos juntos… que venham mtos e mtos mais!!!! #DiaDoFã Sou só gratidão! E aproveitando… o que vocês querem ver aqui no meu IG hoje???? Dia de vocês, vocês escolhem!", disse ainda.

Thais Fersoza exibe novo visual e encanta

Recentemente, Thais Fersoza decidiu renovar o visual e adotou os fios mais volumosos e com luzes loiras.“Vim exibir o corte novo! Gostaram?”, escreveu a artista, que agora integra a equipe do The Voice +. “Ficou mais linda ainda”, “Perfeita”, “Chiquérrima”, elogiaram os fãs.

Confira a homenagem de Thais Fersoza para os fãs: