Thais Fersoza abre álbum de fotos de passeio em família na natureza

A atriz Thais Fersoza encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de fotos ao lado da sua família. Sem revelar o destino, ela aproveitou alguns dias de descanso em meio à natureza e celebrou o momento ao lado das pessoas que ama.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Fersoza aparece com o marido, o cantor Michel Teló, os dois filhos do casal, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis, e os sogros, Aldo e Nina Teló. As crianças ainda brincaram em uma casa na árvore durante o tempo que passaram na fazenda.

"Família, fazenda e felicidade, muita felicidade! Como é gostoso estar com quem se ama nesse cantinho especial, perto da natureza e mais pertinho dos nossos. Fiz um dumpzinho com nossos momentos aqui, que vão de casa na árvore, aparição de tucano, por-do-sol e muita coisa pra guardar na memória e no coração. Pensa no tanto que a gente ama essa Mahogany!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas amaram os registros e elogiaram a família de Thais. "Lindos", disse uma seguidora. "Família abençoada", escreveu outra. "Família linda que a gente ama tanto", falou um fã. "Parabéns, admiro muito você e a simplicidade que leva a vida... Deus abençoe", comentou mais uma.

Confira as fotos:

