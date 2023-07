Thais Carla posa sem sutiã e recria foto ousada de Luisa Sonza: "Todas nós podemos"

Thais Carla posa sem sutiã e faz topless em clique ousado; veja a comparação

A musa plus sizeThais Carla publicou neste final de semana uma foto bem ousada em seu perfil nas redes sociais. Na montagem, ela aparece sem a parte de cima do biquíni para repetir um clique ousado de outra famosa, a cantora Luisa Sonza.

Na foto, ela surgiu sem o sutiã e com um desenho que tapou os mamilos. Na legenda da foto, a musa mandou um recado pela liberdade de também publicar cliques sensuais mesmo com o corpo fora dos padrões.

"Todas nós podemos ser gostosas e desejadas da nossa forma", defendeu ela. Imediatamente, a própria Luisa Sonza surgiu para apoiar Thais Carla e deixou um recado encorajando a musa. "É isso", escreveu ela apoiando a foto.

Nos comentários, seguidores também deixaram muitas mensagens. "Diga não ao preconceitos", comentou um. "Tá certa, o negócio é se amar", comentou outro. A musa também sofreu ataques. "Independente do corpo, essa exposição e desnecessária, degradante e sem noção", disparou um.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS CARLA (@thaiscarla)

Thais Carla comemora aniversário de 3 anos da filha, Eva, em festa luxuosa

Thais Carla dividiu com seguidores nas redes sociais alguns registros da festa de aniversário de três anos da filha caçula, Eva, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Israel Reis.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma grande festa para a aniversariante, que contou com vários balões pretos e dourados na decoração, além do bolo e dos docinhos."Feliz aniversário, minha filha. 3 aninhos do amor da minha vida, te amo", declarou ela na legenda da publicação realizada em seu perfil

Nos comentários, fãs e internautas desejaram um feliz aniversário para a filha caçula do casal e elogiaram a festa. "A bonequinha é a cara da Eva que fofura", escreveu uma, elogiando a decoração.