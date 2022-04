Thaila Ayala se declara para Renato Góes: "Meu companheiro de vida"

A atriz Thaila Ayala compartilhou algumas fotos ao lado do marido e prestou uma linda declaração

Thaila Ayala (36) prestou uma bela declaração para o marido, Renato Góes (35).

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou algumas fotos ao lado do marido, que foram tiradas durante o Festival Rock The Mountain, que aconteceu no Rio de Janeiro, e celebrou a parceria com o amado.

"Meu companheiro de vida", afirmou Thaila na publicação feita nesta segunda-feira, 18. Nos comentários, Renata também demonstrou seu amor pela artista. "Eu te amo", disse ele, acrescentando um emoji de coração.

Os fãs também elogiaram o casal. "Casal mais lindo!!! Sou fã de vocês!!!", disse uma seguidora. "Casal especial. Que Deus abençoe a união de vocês", comentou outra. "Casal de milhões. Que Deus abençoe essa linda família", falou uma terceira.

Homenagem de aniversário

Thaila completou 36 anos na última quinta-feira, 14, e ganhou uma declaração do maridão. Em seu feed do Instagram, o intérprete de Zé Leôncio na primeira fase do remake de Pantanal se derreteu pela parceira e exaltou a grande mãe que ela é para o primeiro herdeiro do casal, o pequeno Francisco, de apenas 4 meses de vida.

"MEU AMOR PRA VIDA INTEIRA!!! Teu 1º aniversário sendo mainha. A melhor mainha do mundo!! Chico vai ter muito orgulho da mãe dele. Vou fazer questão de contar todos os dias que a mãe dele é a maior heroína que esse mundo já viu!!! Te amo meu amor. Você pra mim é colo e espelho, tudo que eu sonhei em ter ao meu lado. Obrigado e parabéns pelo seu dia!!", escreveu o ator.

