Thaila Ayala relembra depressão na gravidez: "A culpa te domina''

No canal 'Mil e Uma Tretas', Thaila Ayala e Julia Faria relatam as dificuldades na gestação e maternidade

As atrizes Thaila Ayala (36) e Julia Faria (36) compartilham com as suas seguidoras sentimentos difíceis que tiveram em cada gravidez. Em um novo canal no Instagram, Mil e Uma Tretas, Thaila admitiu que teve depressão durante a última gestação.

O vídeo mostra uma conversa entre as duas por meio do aplicativo de mensagens, em que a artista relata o seu sofrimento no terceiro mês de gestação. A depressão na gravidez de Francisco, atualmente com nove meses, aconteceu após a artista passar por uma situação traumática em fevereiro de 2021 com um aborto espontâneo. Apenas agora a atriz está detalhando o sofrimento que passou.

Relatando mais sobre a depressão, a esposa do ator Renato Góes (35) estava no terceiro mês de gravidez, em meados de julho de 2021, quando passou pela situação: "Em um misto de raiva. Com dor. Com tristeza. Meu Deus, do céu, acho que já fui ao inferno umas cinco vezes. Só vejo escuridão. Parece que é cada vez mais fundo, sabe? Não tem como explicar, não sei de onde vem. Só de falar, é um avanço", começou ela.

"Passei dias em cima da cama, não conseguia atender ninguém. Não consegui atender você, não conseguia falar. Parecia que estava amordaçada. Nunca senti nada parecido, tanta tristeza. É como se cada célula do meu corpo tivesse virado tristeza. Não dá para explicar, é igual quando meu pai morreu. Você ainda está no meio da tristeza e a culpa te domina. Te arrasta para mais baixo ainda, vai te puxando. Parece que nunca vou sair desse lugar. Só quero que isso passe, que isso saia de dentro de mim. Não me reconheço, não sou essa pessoa. Fiquei dias sem tomar banho, sem comer, escovar os dentes. Na mesma posição", contou.

Ainda recentemente, ela divulgou um vídeo neste canal em que falava abertamente sobre a perda do primeiro bebê. No vídeo, ela aparecia no hospital contando para uma amiga próxima o que tinha acontecido.

