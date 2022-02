Thaila Ayala mostra primeira saída com Renato Góes após o nascimento do filho

A atriz Thaila Ayala falou sobre sua primeira saída com o marido após o nascimento do filho, Francisco

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 21h30

Thaila Ayala (35) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 18, para mostrar algumas fotos de sua primeira saída com Renato Góes(35) após o nascimento do filho, Francisco (2 meses).

Os atores aproveitaram um jantar romântico e a mamãe de primeira viagem confessou que já não se lembrava mais como era sair apenas com o maridão.

"Primeira saidinha dos Papais aqui pra jantar. Neném já está com quase 3 meses e ainda tive que fazer repouso forçado antes do neném nascer… já não lembrava mais como era", afirmou Thaila no começo da publicação.

Em seguida, a atriz confessou que ficou o tempo todo observando a babá eletrônica para saber como o herdeiro estava. "Foi MUITO bom até porque escolhemos o restaurante certo para evento, mas mamãe não saiu da baba eletrônica e quase teve um troço no coração de saudade, falta o ar né gente? Como faz pra voltar a vida? Acho que não quero não!", finalizou.

Os seguidores elogiaram o casal e deixaram conselhos para a mamãe. "Lindos", disse uma internauta. "Casal lindo. Que Deus abençoe vocês", comentou outra. "Mas é muito bom você fazer isso às vezes", afirmou uma internauta. "Não se culpe, foi somente um jantar. Os filhos precisam de uma mãe feliz, e principalmente, com a cabeça saudável", aconselhou uma fã.

Dois meses do filho

A atriz Thaila Ayala comemorou o segundo mês de vida do filho, Francisco. Para comemorar a data especial, a mulher de Renato Góes preparou fez um bolo de chocolate e fez uma declaração para o herdeiro no Instagram. "O maior amor do planeta", disse ela.

Confira: